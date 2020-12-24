ميهايلوفيتش: المزيد من 2020؟ لقد بقيت على قيد الحياة

لم يطلب سينسيا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الإيطالي أي شيء من عام 2020 قبل نهايته مكتفيا بـ "لقد بقيت على قيد الحياة".

بولونيا خطف نقطة تعادل بعدما حوّل تأخره إلى تعادل أمام أتالانتا بنتيجة 2-2 في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي وآخر مباريات الفريق للعام الجاري.

المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال: "نحن لا نستسلم أبدا، فليس من قبيل الصدفة أننا فزنا بالعديد من النقاط عندما نكون متأخرين في النتيجة".

وأضاف "لقد قمنا بعمل رائع، كان اللاعبون رائعين، في الشوط الثاني لعبنا واحد ضد واحد وتعافينا من تأخر هدفين، واستحققنا حصد نقطة".

ميهايلوفيتش عانى من الإصابة بمرض سرطان الدم ثم فيروس كورونا، ليرد على هل يطلب شيئا آخر من 2020: "لم أستطع طلب المزيد من هذا العام. بقيت على قيد الحياة، على المستوى الشخصي لم أستطع طلب المزيد".

وأتم "بالنسبة للفريق، لدينا 15 نقطة، لكننا نستحق المزيد لما فعلناه على أرض الملعب. نحن نعمل بشكل جيد، بالرغم من كل الصعوبات".

ويحتل بولونيا المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.