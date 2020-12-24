أحمد الشيخ يروي كواليس تعثر انتقاله إلى الزمالك

كشف أحمد الشيخ لاعب بيراميدز عن كواليس تعثر انتقاله إلى نادي الزمالك.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "تلقيت اتصالا من أشرف قاسم وطلب مقابلتي، وأشرف قاسم كان مدربي في نادي تليفونات بني سويف ولا يمكن رفضي مقابلته".

وأضاف "قابلته في نفس اليوم، وعرض علي الانضمام للزمالك ووافقت بالفعل، وكان قراري هو اللعب لنادي الزمالك واتفقنا على كل شيء رغبة مني في اللعب لفريق كبير ينافس على البطولات بعد الرحيل عن الأهلي".

الشيخ أتبع "أجريت الكشف الطبي بالفعل وعدت للمنزل ثم لا أعرف ما الذي حدث لتتعثر الصفقة".

وعن التصريحات المسيئة لنادي الزمالك، والتي أعلن الزمالك رفضه إتمام ضم الشيخ بسببها، قال "في حياتي لم أدل بأي تصريحات في حق جماهير الزمالك أو أي جماهير".

وأتم "لا مشكلة لدي في رفض انضمامي للزمالك إذا كان الأمر فنيا، لكن أن يكون السبب هو تصريحات لم أدل بها. فلا يسعني سوى قول حسبي الله ونعم الوكيل في الذي لفق هذه التصريحات، وقد شكوته أساسا وقتها وبعد فترة هذا الصحفي ترك صحيفته".

أحمد الشيخ رحل عن الأهلي قبل انطلاقة الصيف الماضي، وانضم لنادي بيراميدز بعدما تعثر انتقاله إلى الزمالك.

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