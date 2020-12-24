نهائي قرن جديد يقترب؟ بوكا جونيورز يحجز مقعده في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

خطف بوكا جونيورز الأرجنتيني آخر مقاعد نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020 بالتفوق على راسينج كلوب بهدفين دون رد إيابا.

وقلب الأزرق والأصفر تأخره ذهابا بهدف دون مقابل لفوز في الإياب بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين لينتظر مواجهة سانتوس البرازيلي.

لتحدد هوية الأندية الأربعة للمربع الذهبي، مع تزايد احتمالية مشاهدة نهائي القرن من جديد بعد نسخة 2018، إذ سيلتقي ريفر بليت مع بالميراس البرازيلي في المباراة الأخرى.

بوكا جونيورز عدّل النتيجة في الشوط الأول عن طريق إدواردو سالفيو برأسية في الدقيقة 23 من بداية اللقاء.

هدف هو السادس للأرجنتيني في النسخة الحالية يتصدر بها ترتيب هدافي فريقه.

وفي الدقيقة 61 سجل الكولومبي سيباستيان فيا هدف التقدم والفوز لبوكا جونيورز من علامة الجزاء.

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فوز قاد بوكا للتأهل لنصف النهائي للعام الثالث على التوالي، وفي كلا المرتين انتهت رحلته أمام غريمه التقليدي ريفر بليت.

في 2018 خسر النهائي، وفي 2019 خسر في نصف النهائي.

كتيبة ميجيل روسو ستلتقي سانتوس في نصف النهائي 7 و14 يناير المقبل ذهابا وإيابا، والفائز سيخوض النهائي على ملعب ماراكانا في البرازيل 31 يناير المقبل.