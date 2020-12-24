أمير مرتضى: التسريبات الكاذبة عن مستحقات اللاعبين فاقت الحدود.. كفى تضليلا

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 10:35

كتب : FilGoal

أمير مرتضى

وجه أمير مرتضى منصور المشرف السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة لـ مسؤولي النادي الحاليين.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي على تويتر " كمية الأخبار والتصريحات والتسريبات الكاذبة من السادة المسئولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت كل الحدود".

وأضاف "الواحد ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق مش عارف تجيب فلوس أو مش عارف تدير أو تجدد للاعيبة يبقى تمشي أو تسكت أو تسألنا وهنرد عليك كفاية تضليل".

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فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، كشف أمس الأربعاء بأن "المستحقات المالية المتأخرة لكل لاعبي الزمالك تصل إلى 100 مليون جنيه".

وأضاف "اللجنة المسؤولة عن إدارة شؤون الكرة في الزمالك برئاسة أيمن يونس تعمل على توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة ومقدمات العقود الجديدة".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك أمير مرتضى
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