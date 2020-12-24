مؤتمر زيدان: لم أرد المجازفة بـ هازارد

فضل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عدم التعجل في الدفع بنجمه إدين هازارد، المتعافي مؤخرا من إصابة جديدة لحقت به، أمام غرناطة يوم الأربعاء في مباراة حسمها الأول بنتيجة 2-صفر.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وبدون الجناح البلجيكي استطاع ريال مدريد تحقيق الفوز السادس على التوالي في كل البطولات ليتساوى مع المتصدر أتليتكو مدريد في ترتيب الدوري لكن الأول خاض مباراتين أكثر من الأخير.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد المباراة:"لم أعتقد أن الدفع بهازارد كان قرارا صحيحا لأنها كانت مباراة صعبة. علينا فعل مثل هذه الأمور في الوقت المناسب. لم أرد المجازفة به مجددا. الآن نرتاح، ومع الوقت سيعود للفريق".

وأضاف "الفريق عمل بكد اليوم، المباراة كانت معقدة للغاية. غرناطة ضغطنا جيدا وصعب الأمور علينا. في الشوط الثاني تحسنا. أنا سعيد من أجل اللاعبين والفوز السادس على التوالي لهم، هذا ليس سهلا".

وأتم نجم فرنسا السابق "نعرف أن كاسيميرو يستطيع الهجوم داخل منطقة الجزاء وعلى المستوى الدفاعي نعرف أهمية وجوده. الهدف كان جميلا، جاء من الخط الثاني. أنا سعيد له وللفريق".

وسيحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي يوم الأربعاء في الجولة 16 من الدوري.

ويسعى رجال زيدان لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

وسيلعب الفريق بعد ذلك ضد سيلتا فيجو وأوساسونا ثم يواجه أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي حال عبوره لنهائي السوبر سيواجه برشلونة أو ريال سوسييداد.