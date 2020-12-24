مورينيو: نعم كنت غاضبا على ألي.. يجب ألا يسبب اللاعب مشاكل لفريقه

اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنام بأنه كان غاضبا على ديلي ألي لاعب فريقه لأنه كاد يكلفه هدفا في مواجهته أمام ستوك سيتي في كأس الرابطة.

وصرح مورينيو عقب المباراة: "نعم، اللاعبون الذين يلعبون في هذا المركز يجب أن يربطوا الخطوط ويخلقون الفرص".

وواصل "لا يجب أن يسببوا المشاكل لفريقهم في الهجمات المرتدة".

وأكمل "لقد تمكنوا منا في الهجمات المرتدة، لذا كنت غاضبا".

ألي كان يحاول المراوغة لكن ستوك قطع الكرة وكاد أن يتعادل مع توتنام من مرتدة، بعد ذلك عنف مورينيو لاعبه أثناء استبداله وإشراك إيريك لاميلا ليرد اللاعب بتلويح ذراعه في إشارة إلى إحباطه وعدم اكتراثه.

وفاز توتنام بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء أمام ستوك سيتي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويواجه توتنام نظيره برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة في شهر يناير المقبل.