مورينيو: نعم كنت غاضبا على ألي.. يجب ألا يسبب اللاعب مشاكل لفريقه

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 10:20

كتب : FilGoal

ديلي ألي ومورينيو

اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنام بأنه كان غاضبا على ديلي ألي لاعب فريقه لأنه كاد يكلفه هدفا في مواجهته أمام ستوك سيتي في كأس الرابطة.

وصرح مورينيو عقب المباراة: "نعم، اللاعبون الذين يلعبون في هذا المركز يجب أن يربطوا الخطوط ويخلقون الفرص".

وواصل "لا يجب أن يسببوا المشاكل لفريقهم في الهجمات المرتدة".

أخبار متعلقة
توتنام ثالث المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على ستوك "أخاف منك يا سيرجي".. تنبؤات مورينيو تُسقط توتنام أمام ليستر تشكيل توتنام – رباعي في الوسط أمام ليستر

وأكمل "لقد تمكنوا منا في الهجمات المرتدة، لذا كنت غاضبا".

ألي كان يحاول المراوغة لكن ستوك قطع الكرة وكاد أن يتعادل مع توتنام من مرتدة، بعد ذلك عنف مورينيو لاعبه أثناء استبداله وإشراك إيريك لاميلا ليرد اللاعب بتلويح ذراعه في إشارة إلى إحباطه وعدم اكتراثه.

وفاز توتنام بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء أمام ستوك سيتي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويواجه توتنام نظيره برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة في شهر يناير المقبل.

في إنجلترا كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى: التسريبات الكاذبة عن مستحقات اللاعبين فاقت الحدود.. كفى تضليلا 13 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: كالفيرت لوين خيار محتمل ليونايتد بسبب توتر العلاقة مع وكيل هالاند 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر زيدان: لم أرد المجازفة بـ هازارد 22 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد رحلة 6 ساعات.. بعثة الأهلي تصل مصر من النيجر 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مورينيو: نعم كنت غاضبا على ألي.. يجب ألا يسبب اللاعب مشاكل لفريقه 28 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 24-4-2020 والقنوات الناقلة – لقاء في الدوري 36 دقيقة | الدوري المصري
دايلي ميل: يونايتد يمدد عقد لينجارد تمهيدا لبيعه 39 دقيقة | ميركاتو
الشيخ: لم أشعر أنني لاعب في الأهلي إلا مع فايلر.. والكل يحب اللعب مع موسيماني 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك