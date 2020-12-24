مواعيد مباريات الخميس 24-12-2020 والقنوات الناقلة – لقاء في الدوري

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 10:12

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 24 ديسمبر 2020، والقنوات الناقلة.

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وادي دجلة يواجه سموحة الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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وفي الدرجة الثانية، تقام العديد من المباريات في الثانية والنصف مساء عبر قناة النيل للرياضة.

أهم المباريات ستكون بين المنصورة وبلدية المحلة، والأوليمبي مع فاركو، وحرس الحدود مع أبو قير للأسمدة.

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في الدوري سموحة
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