دايلي ميل: يونايتد يمدد عقد لينجارد تمهيدا لبيعه

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 10:08

كتب : FilGoal

لينجارد - مانشستر يونايتد - واتفورد

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن مانشستر يونايتد سيفعل بندا في عقد لاعبه جيسي لينجارد ليصبح العقد ممتدا حتى يونيو 2022.

جيسي لينجارد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذلك حتى لا يرحل اللاعب، الساعي لمغادرة الفريق، مجانا.

وخرج لينجارد (28 عاما) من حسابات المدرب أولي جونار سولشاير وشارك في مباراتين فقط بالموسم الحالي.

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وأوضحت تقارير أن جوزيه مورينيو مدرب توتنام والمدير الفني السابق لمانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات لينجارد.

وكتبت أن اللاعب يسعى للرحيل عن ملعب أولد ترافورد في يناير المقبل ولو على سبيل الإعارة.

ولينجارد من ناشئين يونايتد ولعب لليستر سيتي وبرمنجام سيتي وبرايتون ودربي كاونتي.

وشارك الجناح الأيمن في 209 مباريات مع يونايتد وسجل 33 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

وتوج لينجارد بأربعة ألقاب مع فريق الشياطين الحمر.

لينجارد مانشستر يونايتد
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