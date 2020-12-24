الشيخ: لم أشعر أنني لاعب في الأهلي إلا مع فايلر.. والكل يحب اللعب مع موسيماني

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 01:20

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - بيراميدز - الزمالك

يرى أحمد الشيخ لاعب بيراميدز أن الفترة التي قضاها في الأهلي لم يشعر خلالها أنه لاعبا ضمن صفوف الفريق الأحمر إلا بعد تولي ريني فايلر تدريب الفريق.

أحمد الشيخ

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال أحمد الشيخ عبر قناة إم بي سي مصر: "بطولة إفريقيا هي أهم بطولة للجيل الحالي للأهلي وجماهيره ومجلس إدارته، والجماهير كانت تطالبنا بالفوز باللقب وتعاهدنا على تحقيق ذلك".

وأضاف "قد يكون صادفني سوء توفيق في الأهلي خلال الفترة التي قضيتها مع الفريق، ولكني قضيت سنوات مميزة في الأهلي".

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وأكمل "في بدايتي مع الأهلي واجهني سوء حظ كبير وبدأت أول موسم بإيقاف وأزمة مع الزمالك ووقتها كنت صغير السن وكل هذا أثر علي بشكل كبير".

واستمر في تصريحاته "ولكني أحمد الله على الفترة التي قضيتها في الأهلي وطوال حياتي سأقول إن جماهير الأهلي لها فضل كبير على أحمد الشيخ".

وأكمل "من الممكن أن أكون قصرت بعض الشيء سواء داخل الملعب أو خارجه، ولكن هذا أمر طبيعي يحدث مع أي لاعب يقابله سوء حظ، ولكني كنت ملتزم تماما في التدريبات بشهادة الجميع".

وأشار "لعبت 5 مواسم في الأهلي وكل موسم كنت أشارك في مباراتين أو 3 مباريات، ولم أشعر أنني لاعبا في الأهلي إلا بعد أن تولى ريني فايلر مهمة تدريب الفريق ومنحني فرصة كبيرة للمشاركة".

وأكد "إذا كان فايلر استمر مع الأهلي كنت سأكمل مسيرتي مع الفريق، لأنه منحني ثقة كبيرة في نفسي وفي قدراتي الفنية".

وعن موسيماني قال: "لم أتدرب بالشكل الكافي معه لأقنعه بقدراتي ولم ألعب معه أي مباراة بشكل أساسي ووصلني أنني لن أكون ضمن تفكيره في الموسم المقبل".

وأوضح "لكنه مدرب يلعب كرة قدم سهلة للغاية وأي لاعب يحب أن يكون معه في فريقه".

وأفصح "أمير توفيق أخبرني بعرض بيراميدز قبل نهائي إفريقيا وأن الأهلي يرحب بذلك ولكني لم أعرف بشأن الصفقة التبادلية مع محمد فاروق، وأخذت موافقة الأهلي وجلست للتفاوض مع مسؤولي بيراميدز وبعد الاتفاق على كافة الأمور توقفت الصفقة بسبب رفض موسيماني لضم فاروق".

وأتم تصريحاته "وبعد رفع اسمي من قائمة الأهلي وفي ظل ضيق الوقت أكملت انتقالي إلى بيراميدز".

أحمد الشيخ الأهلي الزمالك
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