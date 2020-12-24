ريكاردو: رحيلي عن الإسماعيلي أمر محبط بعض الشيء.. الفريق عانى من تغيير المدربين

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 01:16

كتب : FilGoal

ريكاردو

أعبر ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي عن شعوره بالإحباط بعض الشيء بسبب رحيله عن قيادة الفريق.

وأقال مجلس إدارة الإسماعيلي ريكاردو بعد مرور 3 جولات من مسابقة الدوري ليصبح أول الراحلين هذا الموسم.

وقال ريكاردو عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالطبع ساعدت الإسماعيلي الموسم الماضي وأنهينا في المركز الحادي عشر، ووجدت لاعبين مميزين وقدموا أداء رائع".

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وتابع "وقت الإعداد للدوري كان ضيقا خاصة بانضمام العديد من اللاعبين الجديدين فترة 15 يوم غير كافية بالتأكيد، هذه ليست طريقة ممارسة كرة القدم".

وأضاف "أداء الفريق كان يتطور من مباراة لأخرى هذا الموسم، وتأخر وصول اللاعبين إلينا جعل الإعداد يظهر بشكل أبطأ".

وعن شعوره بعد الإقالة أوضح "محبط بعض الشئ من قرار الرحيل عن الإسماعيلي كنت أحتاج بعض الوقت وأعتقد أنه كان بإمكاني مساعدة الفريق".

وكشف ريكاردو "حاولت تطوير أداء الإسماعيلي خلال تواجدي، والفريق عانى من كثرة تغيير المدربين".

وأتم تصريحاته "توليت قيادة الإسماعيلي في 3 ولايات مختلفة وفي كل مرة لاعبين مختلفين، المدير الفني يحتاج لوقت لمعرفة قدرات لاعبيه".

الإسماعيلي ريكاردو
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