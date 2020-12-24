دربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن وقوع مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في تكرار للمواجهة ذاتها الموسم الماضي.

وأجريت القرعة في الدقائق الأولى من صباح اليوم الخميس بعد نهاية مباريات ربع النهائي.

وجاءت كالتالي:

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي

توتنام X برينتفورد

وستقام المباريات من لقاء واحد أحد أيام الخامس أو السادس من شهر يناير المقبل، على أن تكون في ملاعب الفرق المذكورة أولا.

ومن المقرر أن يقام النهائي في ملعب ويمبلي في الـ25 من شهر أبريل المقبل بعد تأجيله من موعده المعتاد في فبراير أملا في حضور الجماهير حال انخفاض تفشي فيروس كورونا.

وخلال الموسم الماضي فاز سيتي في نصف النهائي في مجموع مباراتي نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

وحقق سيتي اللقب في آخر ثلاث سنوات وهو ثاني أكثر المتوجين به تاريخيا بسبع بطولات خلف ليفربول صاحب الثمانية ألقاب.

وفاز يونايتد باللقب خمس مرات كان آخرهم في عام 2017.

وظفر توتنام باللقب أربع مرات كان آخرهم في 2008.

فيما لم يفز برينتفورد أبدا باللقب عبر تاريخه.