دربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي - دي بروين

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن وقوع مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في تكرار للمواجهة ذاتها الموسم الماضي.

وأجريت القرعة في الدقائق الأولى من صباح اليوم الخميس بعد نهاية مباريات ربع النهائي.

وجاءت كالتالي:

أخبار متعلقة
الماتادور يحب التوفيز.. يونايتد يقتل إيفرتون ويطير لنصف نهائي كأس الرابطة هيرنانديز يتمسك بصدارة ميلان للدوري بالفوز على لاتسيو في +90 الخامس على التوالي.. كاسيميرو وبنزيمة يسقطان غرناطة وينصران ريال مدريد

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي

توتنام X برينتفورد

وستقام المباريات من لقاء واحد أحد أيام الخامس أو السادس من شهر يناير المقبل، على أن تكون في ملاعب الفرق المذكورة أولا.

ومن المقرر أن يقام النهائي في ملعب ويمبلي في الـ25 من شهر أبريل المقبل بعد تأجيله من موعده المعتاد في فبراير أملا في حضور الجماهير حال انخفاض تفشي فيروس كورونا.

وخلال الموسم الماضي فاز سيتي في نصف النهائي في مجموع مباراتي نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

وحقق سيتي اللقب في آخر ثلاث سنوات وهو ثاني أكثر المتوجين به تاريخيا بسبع بطولات خلف ليفربول صاحب الثمانية ألقاب.

وفاز يونايتد باللقب خمس مرات كان آخرهم في عام 2017.

وظفر توتنام باللقب أربع مرات كان آخرهم في 2008.

فيما لم يفز برينتفورد أبدا باللقب عبر تاريخه.

كأس الرابطة الإنجليزية مانشستر يونايتد مانشستر سيتي توتنام برينتفورد
نرشح لكم
أخر الأخبار
دربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة 29 دقيقة | أوروبا
المحلة: حصلنا على الموافقات الأمنية.. وكنا سنواجه الأهلي في السويس إن لم يوافق على مقترحنا 49 دقيقة | الدوري المصري
الماتادور يحب التوفيز.. يونايتد يقتل إيفرتون ويطير لنصف نهائي كأس الرابطة 59 دقيقة | أوروبا
فاروق جعفر: المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك تصل إلى 100 مليون ساعة | الدوري المصري
هيرنانديز يتمسك بصدارة ميلان للدوري بالفوز على لاتسيو في +90 ساعة | الدوري الإيطالي
الحضري يكشف سبب تعطل مفاوضات انضمامه لجهاز النجم الساحلي ساعة | مصر
الخامس على التوالي.. كاسيميرو وبنزيمة يسقطان غرناطة وينصران ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
بيلد: إدارة شالكه قررت أن يكون جروس مدرب الفريق الجديد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك