المحلة: الأمن وافق على ملعبنا.. وكنا سنقترح مواجهة الأهلي في السويس

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 00:10

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - الأهلي - غزل المحلة

كشف حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة غزل المحلة عن حصول ناديه على الموافقات الأمنية للعب على ملعبهم.

وكان المحلة قد واجه الأهلي على ملعب الأخير في السلام بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية.

وقال عزو عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان هناك مقترح بخوض مباراة الأهلي على ملعب السويس إذا رفضوا إقامة الدور الأول في القاهرة".

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وأوضح "لكن طلبنا منهم تغيير مباراة الدورين بيننا ووافق الأهلي على ذلك فتم خوض المباراة على ملعبهم".

وأضاف عزو "غرفة ملابس الفريق الضيف كانت من ضمن الاشتراطات الأمنية التي طالب بتعديلها بجانب وجود بعض الكاميرات ونفذناه أيضا".

وكشف نائب رئيس المحلة "حصلنا على الموافقات الأمنية بشكل كامل الآن ويمكنني لعب المباريات من الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "النادي الأهلي رحب بفكرة إقامة الدور الثاني في المحلة ونشكرهم على ذلك".

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