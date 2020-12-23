هيرنانديز يتمسك بصدارة ميلان للدوري بالفوز على لاتسيو في +90

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

رفض ثيو هرنانديز تفريط ميلان في صدارة الدوري الإيطالي بتسجيل هدف في الثواني الأخيرة بشباك لاتسيو.

تغلب ميلان على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة 14 من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة دون هزيمة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر صاحب المركز الثاني.

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بدأت المباراة سريعة من جانب فريق ميلان الذي سجل هدفين في أول 17 دقيقة.

افتتح ريبيتش التسجيل لفريق ميلان في الدقيقة 10 قبل أن يضيف هاكان تشالهان أوجلو الثاني في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

ونجح لاتسيو في تقليص الفارق في الدقيقة 28 بعدما أما تشيرو إيموبيلي ركلة جزاء ليسجل ألبيرتو الهدف.

ونجح إيموبيلي في معادلة النتيجة في النتيجة 59 ليهدي إنتر الصدارة، قبل أن يرفض ثيو هيرنانديز ذلك.

وسجل هيرنانديز هدفه القاتل في الدقيقة 92 ليخطف نقاط المباراة لفريق ميلان.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام فريق بينفينتو في الجولة 15 يوم 3 يناير المقبل.

ميلان ثيو هيرنانديز
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