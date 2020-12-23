الحضري يكشف سبب تعطل مفاوضات انضمامه لجهاز النجم الساحلي

كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر، سبب تعطل مفاوضات انضمامه للجهاز الفني لفريق النجم الساحلي التونسي.

وقال الحضري لأون تايم سبورتس 2: "تفاوضي مع النجم الساحلي لتدريب حراس مرماه كان قبل تولي فييرا تدريب الفريق، والمدرب صديق عزيز لي".

وأردف "مرض والدتي عطل انضمامي للفريق، وأبلغت النجم أنني لن أستطيع ترك والدتي في الوقت الحالي، إذا انتظروني حتى تنتهي الظروف الحالية لن يكون هناك مشكلة".

وأكد "خضت فترات معايشة في أوروبا قبل كورونا، سافرت إلى تركيا وألمانيا وهونج كونج، وكذلك خضت دورة تابعة للاتحاد الإفريقي. اللاعب الدولي لا يخوض الدورة المبدئية أو الدورة C، يدخل مباشرة على الدورة B أو A".

وأتم "النجم الساحلي عرض علي تدريب كل المراحل السنية".