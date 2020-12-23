الخامس على التوالي.. كاسيميرو وبنزيمة يسقطان غرناطة وينصران ريال مدريد

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 22:42

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل كاسيميرو لهدفه في غرناطة مع ريال مدريد

واصل ريال مدريد التحليق في الدوري الإسباني وحقق فوزه الخامس على التوالي وتلك المرة الضحية كان غرناطة.

وفاز ريال مدريد على غرناطة بهدف دون رد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو اليوم الأربعاء في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

سجل كاسيميرو هدف اللقاء الأول برأسية في الدقيقة 57.

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وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد ريال مدريد بفضل ذلك الانتصار لـ32 نقطة يتصدر بهم الدوري بالتساوي مع جاره أتليتكو مدريد لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأخير، ولكتيبة المدرب دييجو سيميوني مباراتين أقل من الفريق الملكي.

فيما تحمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة يحتل بهم المركز السابع من 14 مباراة خاضها.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بهجمة مباغتة من غرناطة وخطأ من رافائيل فاران لكن روبرتو سولدادو سدد الكرة بعيدا جدا عن المرمى.

ورد ريال مدريد برأسية عن طريق سيرجيو راموس مرت بجوار المرمى.

وأرسل غرناطة عرضية شتتها ثيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 36 سقط رودريجو لاعب ريال مدريد وطلب التغيير بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وشارك ماركو أسينسيو بدلا من اللاعب البرازيلي.

وغابت الخطورة فيما تبقى من أحداث الشوط الأول الذي انتهى سلبيا نتيجة وأداء.

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ إلى أن سدد أسينسيو الكرة بعد عرضية من داني كارفاخال لكنها ارتدت من القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 57 وبعد الفرصة السابقة بأربع دقائق أرسل أسينسيو عرضية من الناحية اليسرى قابلها كاسيميرو برأسية سكنت الشباك لتعلن عن هدف ريال مدريد الأول.

وكاد فاران يضاعف النتيجة برأسية لكن حارس غرناطة تصدى له.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة على المرمى لأكثر من ربع ساعة.

حاول غرناطة إدراك التعادل فيما تبقى من دقائق من عمر المباراة لكنه لم يستطع الوصول لمرمى كورتوا.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع تسلم بنزيمة الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد بيسراه في الشباك ليؤكد انتصار ريال مدريد.

ريال مدريد غرناطة
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