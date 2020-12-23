إنتر يتصدر قمة الدوري الإيطالي مؤقتا بالفوز على فيرونا

نجح إنتر في خطف نقاط مواجهته أمام فيرونا ليتصدر قمة الدوري الإيطالي مؤقتا.

وتغلب إنتر على فيرونا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 52 قبل أن يعادل إيفان إليتش النتيجة في الدقيقة 63.

وخطف ميلان سكرينيار الثلاث نقاط لفريق إنتر بهدف ثاني في الدقيقة 69.

ورفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة مؤقتا عقب مرور 14 جولة وبفارق نقطتين عن ميلان.

ويلعب ميلان أمام لاتسيو في قمة الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويستضيف إنتر فريق كروتوني في الجولة 15 يوم 3 يناير المقبل.