توتنام ثالث المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على ستوك

تغلب توتنام على ستوك سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزي ليلحق بمانشستر سيتي وبرينتفورد في نصف النهائي.

وفاز توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة.

وافتتح جاريث بيل التسجيل في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنام.

لكن نجح جوردان ثومبسون في معادلة النتيجة بالدقيقة 53، قبل أن يخطف بن دافيز الهدف الثاني لتوتنام في الدقيقة 70.

وضمن هاري كين تأهل فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 81 ليقتل المباراة.

وكان رينتفورد قد تأهل إلى نصف النهائي بعد التغلب على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.

أما مانشستر سيتي فحجز بطاقة تأهله بالفوز على أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتبقى مواجهة أخيرة في الدور ربع النهائي تقام بين إيفرتون ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء.