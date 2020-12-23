انتهت – ريال مدريد (2) - (0) غرناطة.. انتصار خامس على التوالي للفريق الملكي

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 20:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أتليتكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وغرناطة التي تقام في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بانتصار ريال مدريد بهدفين دون رد.

ق90+4: جوووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة زاحفة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء.

ق57: جوووول أول لريال مدريد برأسية من كاسيميرو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق36: تبديل اضطراري لريال مدريد لإصابة رودريجو ومشاركة ماركو أسينسيو.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد غرناطة
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