انتهت – ريال مدريد (2) - (0) غرناطة.. انتصار خامس على التوالي للفريق الملكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وغرناطة التي تقام في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بانتصار ريال مدريد بهدفين دون رد.

ق90+4: جوووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة زاحفة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء.

ق57: جوووول أول لريال مدريد برأسية من كاسيميرو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق36: تبديل اضطراري لريال مدريد لإصابة رودريجو ومشاركة ماركو أسينسيو.

انطلاق المباراة.