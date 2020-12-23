في الدرجة الثانية – الانتصار الأول لـ طنطا.. وتعثر النجوم والترسانة وزد يواصل الصدارة

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 20:03

كتب : رضا السنباطي

ممر شرفي من طنطا لـ الأهلي

حقق طنطا انتصاره الأول في الدرجة الثانية بعد مرور خمس جولات وجاء ذلك على حساب النصر بأربعة أهداف لهدف.

وأقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الخامسة لحساب مجموعة القاهرة.

وانتصر نادي زد على السكة الحديد بهدف محمد حمدي، وبالنتيجة ذاتها فاز الداخلية على كوكاكولا، وكذلك منتخب السويس على الترسانة.

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وحقق النجوم فوزه الأول في الدوري بالفوز على جمهورية شبين بهدف دون رد.

وتعادل بورتو السويس مع الزرقا سلبيا بدون أهداف، وبالنتيجة ذاتها انتهت مواجهة سرس الليان مع القناة.

فيما تعادل المريخ مع بتروجيت بهدف لكل منهما.

وبناء على تلك النتائج واصل زد تصدره للمجموعة بـ11 نقطة يليه منتخب السويس بتسع نقاط.

ويأتي الزرقا ثالثا بثماني نقاط بالتساوي مع سرس الليان والداخلية.

ويحتل بتروجيت المركز السادس بسبع نقاط بالتساوي مع ملاحقه بورتو السويس.

أما القناة فيحتل المركز الثامن بست نقاط بالتساوي مع ملاحقيه الترسانة والمريخ.

ويحتل طنطا المركز الـ11 بخمس نقاط بالتساوي مع النصر.

فيما يأتي النجوم في المركز الـ13 بأربع نقاط بالتساوي مع كوكاكولا.

ويحتل السكة الحديد في المركز الـ15 بثلاث نقاط، وأخيرا جمهورية شبين بنقطة وحيدة.

طنطا في الدرجة الثانية
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