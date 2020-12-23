تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام غرناطة.. وهازارد على مقاعد البدلاء

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد أمام غرناطة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

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ودفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بلاعب الوسط فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مورديتش الذي يغيب عن المواجهة بسبب الإصابة.

بينما يجلس إدين هازارد على مقاعد بدلاء الملكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلاند ميندي.

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – فيدي فالفيردي.

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويأتي غرناطة في المركز السابع بـ21 نقطة.