تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام غرناطة.. وهازارد على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 19:49

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة ضد إيبار

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد أمام غرناطة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ودفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بلاعب الوسط فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مورديتش الذي يغيب عن المواجهة بسبب الإصابة.

بينما يجلس إدين هازارد على مقاعد بدلاء الملكي.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلاند ميندي.

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – فيدي فالفيردي.

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويأتي غرناطة في المركز السابع بـ21 نقطة.

كريم بنزيمة ريال مدريد الدوري الإسباني
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