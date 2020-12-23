إنتر: إريكسن في قائمة المعروضين للبيع في يناير

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 19:45

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر

أعلن جوسيب ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر أن كريستيان إريكسن لاعب الفريق ضمن قائمة المغادرين في انتقالات يناير.

وانضم إريكسن إلى إنتر قادما من توتنام في يناير 2020 ولم يكمل عامه الأول في النادي الإيطالي.

وقال ماروتا عبر شبكة سكاي سبورتس: "نعم يمكنني أن أؤكد أن إريكسن مدرج في قائمة الانتقالات".

أخبار متعلقة
كاسانو: إنتر طلب مني مراقبة لياو قبل أن يضمه ميلان.. وسؤال وحيد بشأنه ميلان يغرد في الصدارة منفردا بالفوز على ساسولو.. وإنتر يواصل ملاحقته إيقاف وتغريم إنسيني بعد طرده أمام إنتر لا جازيتا ديللو سبورت: سببان يرجحان كفة ميلان على إنتر لضم بابو جوميز

وأوضح "سيغادر في يناير، هو لا يتوافق مع خططنا وواجه صعوبة هنا في إنتر".

وأتم ماروتا تصريحاته "أعتقد أنه من الصواب أن يذهب إريكسن خارج إنتر للعثور على مساحة أكبر".

وخاض إريكسن 38 مباراة مع إنتر منذ انضمامه ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

إنتر إريكسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – الانتصار الأول لـ طنطا.. وتعثر النجوم وطنطا وزد يواصل الصدارة 3 دقيقة | مصر
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام غرناطة.. وهازارد على مقاعد البدلاء 17 دقيقة | الدوري الإسباني
إنتر: إريكسن في قائمة المعروضين للبيع في يناير 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
المقاصة يعلن عدم مسؤوليته عن فريق كرة الصالات: "ليس ضمن بنود الراعي الجديد" 38 دقيقة | الدوري المصري
سوبر هيرو – ماذا قال صلاح في حواره الذي تسبب في أنباء انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جونسون: أداء الأهلي لم يتأثر رغم الغيابات الكثيرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
برونو فيرنانديز: أريد تسجيل وصناعة أهداف أكثر من عدد المباريات بنهاية الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: لا نقلق من الغيابات عندما نمتلك قائمة قوية.. وجمهور الأهلي مختلف ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك