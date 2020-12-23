إنتر: إريكسن في قائمة المعروضين للبيع في يناير

أعلن جوسيب ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر أن كريستيان إريكسن لاعب الفريق ضمن قائمة المغادرين في انتقالات يناير.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وانضم إريكسن إلى إنتر قادما من توتنام في يناير 2020 ولم يكمل عامه الأول في النادي الإيطالي.

وقال ماروتا عبر شبكة سكاي سبورتس: "نعم يمكنني أن أؤكد أن إريكسن مدرج في قائمة الانتقالات".

وأوضح "سيغادر في يناير، هو لا يتوافق مع خططنا وواجه صعوبة هنا في إنتر".

وأتم ماروتا تصريحاته "أعتقد أنه من الصواب أن يذهب إريكسن خارج إنتر للعثور على مساحة أكبر".

وخاض إريكسن 38 مباراة مع إنتر منذ انضمامه ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.