المقاصة يعلن عدم مسؤوليته عن فريق كرة الصالات: "ليس ضمن بنود الراعي الجديد"

أعلن سيد متولي المدير الرياضي لمصر للمقاصة، ومدير التعاقدات والاستثمار بالنادي، أن فريق كرة الصالات ليس ضمن بنود رعاية أحمد عبد الخالق، الراعي الرسمي للنادي.

وأوضح متولي في تصريحات صحفية: "الإدارة الحالية غير مسؤولة عن هذا الفريق".

وأردف "فريق كرة الصالات هو فريق شركات في الأساس، وكان تحت إشراف شركة مصر المقاصة لتداول الأوراق المالية وليس تحت إشراف نادي المقاصة".

وأوضح "أحمد عبد الخالق يحترم تعاقده كراع للمقاصة، حيث تشمل بنود تعاقده الفريق الاول لكرة القدم وقطاع الناشئين، وليس له أي علاقة بفريق كرة الصالات".

وأتم "عبد الخالق يحرص على توفير كل الدعم للفريق الأول تحت قيادة إيهاب جلال، حتى يستعيد فريق المقاصة مكانته وسط الكبار بالدوري، ويحرص علي تطوير قطاع الناشئين بالنادي، ويخطط لتنفيذ مشروع الألف محترف للنهوض بالمقاصة وبالكرة المصرية".