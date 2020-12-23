نادية رمضان تقود آنسات مصر للقدم للفوز على لبنان وديا

حقق منتخب مصر لآنسات كرة القدم تحت 20 عاما الفوز على لبنان وديا على استاد إتحاد الشرطة الرياضية.

وفاز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق لبنان، وسجل ثلاثية مصر نادية رمضان.

ويستعد منتخب آنسات مصر تحت قيادة أحمد رمضان للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.

وافتتحت نادية رمضان التسجيل في الشوط الأول من كرة عرضية حولتها إلى داخل المرمى.

وفي الشوط الثاني سجلت نادية الهدف الثاني من تسديدة قوية بالقدم اليسرى داخل شباك منتخب لبنان، وقلص منتخب لبنان الفارق بهدف عن طريق ليلى إسكندر قبل نهاية الوقت الأصلي، لكن نادية رمضان سجلت الثالث بعد استقبال ركلة ركنية بتسديدة داخل الشباك في الوقت بدل من الضائع.

وأبدى أحمد رمضان المدير الفني للفريق رضاه عن النتيجة والأداء موضحا أن ذلك نتيجة مجهود الفترة الماضية.