الزمالك: لم نطلب تأجيل القمة.. لكننا نرحب بأي قرار في صالح الكرة المصرية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 18:12

كتب : إبراهيم رمضان

أفشة - محمود علاء - محمد عبد الغني - الأهلي - الزمالك

قال حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بالزمالك إن ناديه لم يطلب تأجيل لقاء القمة ضد الأهلي.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل القمة التي كان من المقرر إقامتها الإثنين المقبل لأجل غير مسمى مع خوض مؤجلات الجولة الثالثة للأهلي والزمالك.

وتحدث حسين السيد لموقع الزمالك الرسمي قائلا: "لم نطلب تأجيل القمة بل اتحاد الكرة هو صاحب القرار وكنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء".

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قبل أن يستدرك "لكننا نرحب بأي قرار في صالح الكرة المصرية والفريق دائما مستعد لخوض أي مباراة في أي بطولة".

وقال بيان اتحاد الكرة في وقت سابق: "إقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام وي الأهلي".

وأضاف ""قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب".

وأكمل "وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام وي الأهلي".

وأتم بيان اتحاد الكرة "على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع موعد لاحق".

الأهلي الزمالك في القمة
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