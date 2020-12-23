أندية وادي دجلة تمنح بيج رامى عضوية شرفية لتحقيقه بطولة "مستر أولمبيا 2020"

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

بيج رامي

أعلنت أندية وادي دجلة عن منح لاعب كمال الأجسام المصري، رامي ممدوح السبيعي “بيج رامي" عضوية شرفية لتحقيقه بطولة "مستر أولمبيا 2020"، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

ويأتي ذلك التكريم في إطار سعى أندية وادي دجلة الدائم لتوفير الدعم اللازم للمنظومة الرياضية وذلك انطلاقًا من دورها المجتمعي في تطوير الوعي لدى المؤسسات المختلفة بأهمية المشاركة في تكريم ودعم أبطال رياضيين مثل "بيج رامي" تمكنوا من رفع العلم المصري في المحافل الدولية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقب بطولة "مستر أولمبيا " في السنوات الأخيرة، حيث نجح في حصد اللقب هذا العام.

وصرح طارق راشد رئيس مجلس إدارة وادي دجلة: "حقق البطل المصري "بيج رامي" إنجازا غير مسبوق بكونه أول لاعب مصري يتوج ببطولة "مستر أولمبيا 2020"، ويعد مثلا يحتذى به لما لديه من عزيمة وإصرار وبالأخص بعد تعافيه من كورونا وتحقيقه اللقب. نسعى دائما لتكريم أبطال مصر الرياضيين فهم خير سفراء للرياضة المصرية".

أخبار متعلقة
محمد صلاح يهنئ "بيج رامي" بلقب مستر أولمبيا سبقه أرنولد شوارزنيجر.. نظرة أعمق على الإنجاز التاريخي لـ "بيج رامي" "بيج رامي" يصنع التاريخ ويقهر كورونا ويفوز بـ مستر أولمبيا

وكانت أندبة وادي دجلة قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة لدعم عدد من الرياضيين لتأهيلهم وإعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020. وتقتضي مذكرة التفاهم بدعم ورعاية ٧ أبطال وفرق جماعية، وهم محمد عبد الموجود بطل الجودو، عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، على الصاوي بطل الكاراتيه، إسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطل التنس الأرضي، بالإضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس.

بيج رامي وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاصة يعلن عدم مسؤوليته عن فريق كرة الصالات: "ليس ضمن بنود الراعي الجديد" 4 دقيقة | الدوري المصري
سوبر هيرو – ماذا قال صلاح في حواره الذي تسبب في أنباء انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جونسون: أداء الأهلي لم يتأثر رغم الغيابات الكثيرة 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برونو فيرنانديز: أريد تسجيل وصناعة أهداف أكثر من عدد المباريات بنهاية الدوري 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: لا نقلق من الغيابات عندما نمتلك قائمة قوية.. وجمهور الأهلي مختلف 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نادية رمضان تقود آنسات مصر للقدم للفوز على لبنان وديا ساعة | مصر
قمصان: تغلبنا على الملعب السيئ.. وكنا مستعدون لخوض القمة في موعدها ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك: لم نطلب تأجيل القمة.. لكننا نرحب بأي قرار في صالح الكرة المصرية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك