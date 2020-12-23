رونالدو بعد السقوط بثلاثية ضد فيورنتينا: نحن يوفنتوس.. ما حدث غير مقبول

أبدى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سخطه من الخسارة القاسية التي نالها فريقه على ملعبه ضد فيورنتينا بنتيجة 3-صفر يوم الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكتب رونالدو في إنستجرام "أمس، بأداء ضعيف ونتيجة غير مقبولة، أتممنا مبارياتنا في 2020، عام خاص لعدة أسباب، ملاعب فارغة، بروتوكول كورونا، مباريات مؤجلة، توقفات كثيرة، ورزنامة مضغوطة جدا".

وواصل قائد البرتغال البالغ عمره 35 عاما "لكن هذا ليس عذرا لأي شيء. ندرك أن علينا بذل أكثر من ذلك، لنلعب أفضل ولنفوز باستمرار. نحن يوفنتوس! وببساطة لا يمكننا قبول إلا التميز في أرض الملعب".

واستمر النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد "أتمنى هذا التوقف القصير يساعدنا لنعود أقوى وأكثر اتحادا عن ذي قبل، لأن الموسم لا يزال طويلا وفي النهاية نؤمن أننا، مرة أخرى، سنحتفل مع جمهورنا. ثقوا بنا، ثقوا بفريقنا مثلما نثق بكم، وسنقدم أفضل ما لدينا".

وتلقى يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 9 مواسم، أول هزيمة في الموسم الحالي من الدوري حين أسقطه فريق فيولا بثلاثية في ملعب أليانز بتورينو.

ويحتل رجال المدرب أندريا بيرلو المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدين بسبع نقاط عن ميلان المتصدر.

وسيتوقف الدوري الإيطالي أسبوعين تقريبا وسيلعب يوفنتوس ضد ضيفه أودينيزي في 3 يناير المقبل.

وتباينت نتائج فريق السيدة العجوز في الدوري، لكنه حقق 5 انتصارات وسقط مرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتصدر يوفنتوس مجموعته في دوري الأبطال وأوقعته قرعة الدور ثمن النهائي أمام بورتو البرتغالي.