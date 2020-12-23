لا جازيتا ديللو سبورت: حكم يوفنتوس وفيورنتينا قد يتعرض للإيقاف بسبب "أخطاء واضحة"

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 16:27

كتب : FilGoal

فيورنتينا - يوفنتوس - فيدريكو لا بينا

قد يتعرض الحكم فيدريكو لا بيّنا للإيقاف عن إدارة أي مباراة في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي بسبب الحالات الجدلية لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا.

فيورنتينا حقق فوزا مثيرا على يوفنتوس بثلاثية دون مقابل في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

مباراة شهدت طرد الكولومبي خوان كوادرادو بعد مرور 18 دقيقة من انطلاقها وكذلك حالات مثيرة للجدل.

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ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن التقرير أشار لـ "أخطاء واضحة" في المباراة.

وسرد التقرير على سبيل المثال لقطة تدخّل بورخا فاليرو لاعب وسط الفيولا في الدقيقة 50 على رودريجو بنتانكور.

كما أشار التقرير لركلتي جزاء محتملتين دون عودة لمطالعة تقنية الفيديو.

التقرير أيضا تطرق للحديث عن تدخلات بين جايتانو كاستروفيلي وكريستيانو رونالدو، وكذلك تدخل بارتولومي دراجوسكي على فيدريكو بيرنارديسكي.

وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة من 14 مباراة في المركز الخامس عشر ليبتعد عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما يوفنتوس ففي المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 13 مباراة ويتسع فارق النقاط بينه وبين الصدارة إلى 7 نقاط.

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