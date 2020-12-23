لا جازيتا ديللو سبورت: حكم يوفنتوس وفيورنتينا قد يتعرض للإيقاف بسبب "أخطاء واضحة"

قد يتعرض الحكم فيدريكو لا بيّنا للإيقاف عن إدارة أي مباراة في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي بسبب الحالات الجدلية لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا.

فيورنتينا حقق فوزا مثيرا على يوفنتوس بثلاثية دون مقابل في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

مباراة شهدت طرد الكولومبي خوان كوادرادو بعد مرور 18 دقيقة من انطلاقها وكذلك حالات مثيرة للجدل.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن التقرير أشار لـ "أخطاء واضحة" في المباراة.

وسرد التقرير على سبيل المثال لقطة تدخّل بورخا فاليرو لاعب وسط الفيولا في الدقيقة 50 على رودريجو بنتانكور.

كما أشار التقرير لركلتي جزاء محتملتين دون عودة لمطالعة تقنية الفيديو.

التقرير أيضا تطرق للحديث عن تدخلات بين جايتانو كاستروفيلي وكريستيانو رونالدو، وكذلك تدخل بارتولومي دراجوسكي على فيدريكو بيرنارديسكي.

وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة من 14 مباراة في المركز الخامس عشر ليبتعد عن المراكز المؤدية للهبوط.