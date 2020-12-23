هنري لـ ليفاندوفسكي: تستحق كل جوائز 2020

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 16:24

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

يعتقد تييري هنري أسطورة أرسنال ومنتخب فرنسا أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ يستحق كل الجوائز الفردية في عام 2020.

المهاجم البولندي قاد بايرن ميونيخ للتتويج بـ5 بطولات في عام 2020، وكان هداف 3 مسابقات منها.

وقال هنري لليفاندوفسكي في مكالمة بالفيديو عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل توزيع جوائز فيفا: "تتويج مستحق، كل جائزة كان يجب أن تذهب إليك هذا العام، لقد كنت رائعًا".

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ورد ليفاندوفسكي على هنري قائلا "عندما كنت أصغر سنا، شاهدت أسلوبك وتحركاتك بدون كرة. أردت أن أكون مثلك، أردت تسجيل الأهداف مثلك".

وأضاف حسب موقع بايرن "لقد ساعدتني كثيرا، لذلك أود أن أشكرك".

بايرن توج بـ5 ألقاب خلال عام 2020، بدأها بالدوري الألماني ثم كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني.

ليفا أنهى عام 2020 بطريقة ولا أروع حين قاد فريقه لفوز مثير على باير ليفركوزن في الوقت القاتل ليتربع على قمة الدوري الألماني قبل توقفه لمدة أسبوعين.

فقد تقدم ليفركوزن في الدقيقة 14 من قمة الدوري الألماني عن طريق باتريك تشيك، قبل أن يتعادل بايرن ميونيخ في الدقيقة 43 بهدف سجله ليفاندوفسكي.

وعندما كان الجميع يستعد لإطلاق صافرة الحكم بنهاية المباراة، كان لأفضل لاعب في العالم رأيا آخر.

ليسجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني وهدف فوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

بايرن ميونيخ تييري هنري روبرت ليفاندوفسكي
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