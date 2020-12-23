لا جازيتا ديللو سبورت: ميلان يبدأ مفاوضات ضم سكاماكا

بدأ ميلان المفاوضات من أجل ضم جانليوكا سكاماكا مهاجم جنوى المُعار من ساسولو.

جانلوكا سكاماكا النادي : جنوى ميلان

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن مدراء الروسونيري تواصلوا مع نظرائهم في ساسولو لضم اللاعب.

ويعد العامل المادي هو العائق في إتمام التعاقد مع اللاعب خاصة مع زيادة قيمته السوقية في ظل تألقه بقميص جنوى.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة قد تكلف ميلان 25 مليون يورو وهو ما يحُمّس ميلان لضم لاعب موهوب مثله.

ويمتلك سكاماكا بنية جسدية تشبه السويدي، إذ يبلغ طوله 195 سم وكذلك لعب في الدوري الهولندي مع زفولي وإيندهوفن.

المهاجم البالغ 21 عاما سجل هدفين في 10 مباريات مع جنوى الموسم الجاري في الدوري الإيطالي.

وبقميص منتخب إيطاليا تحت 21 عاما سجل 7 أهداف في 12 مباراة.

وقضى اللاعب الموسم الماضي بقميص أسكولي في الدرجة الثانية الإيطالية وسجل 13 هدفا.

ويمتلك اللاعب عقدا ممتدا مع ساسولو حتى صيف 2023.

الجدير بالذكر أن سكاماكا كان سببا في إيقاف الاتحاد الدولي "فيفا" لـ مينو رايولا وكيل اللاعبين ووكيله السابق بناء على الخرق الذي ارتكبه مينو في عملية انتقال اللاعب من صفوف روما إلى آيندهوفن الهولندي، وهو في الـ 16 من عمره تحت السن القانوني.