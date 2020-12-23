عبد الحليم علي: حان وقت مواجهة الأهلي

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 16:13

كتب : إبراهيم رمضان

علي معلول - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

شدد عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك أن الفريق طوى صفحة المواجهة القارية ضد جازيل التشادي والتي ألغيت بسبب عدم قدرة الأخير على السفر لمصر.

وقال مهاجم القلعة البيضاء السابق عبر الموقع الرسمي لناديه:"أغلقنا ملف إفريقيا مؤقتا بعد تأهلنا لدور المجموعات، الفريق الآن يركز على المواجهة المقبلة (ضد الأهلي يوم 28 ديسمبر)".

وأضاف "الكل جاهز ويتدرب بقوة وحماس، اطمئن الجميع على الرباعي المصاب بفيروس كورونا، جميعهم بخير وحالتهم مستقرة".

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وكشف الزمالك إصابة لاعبين اثنين، علم FilGoal.com أنهما طارق حامد ومحمود علاء، وعضو بالجهاز الطبي وآخر بالجهاز الإداري بفيروس كورونا.

وكان مفترضا أن يلعب الزمالك ضد جازيل التشادي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لكن المواجهة ألغيت ليعبر الفارس الأبيض لدور المجموعات.

ويستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم الإثنين في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجمع الزمالك 4 نقاط من أول مباراتين في الدوري بالفوز على المقاولون العرب والتعادل مع بيراميدز.

وتأجلت مواجهة الزمالك ضد سموحة في الجولة الثالثة من الدوري.

الزمالك عبد الحليم علي
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