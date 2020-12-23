فيفا يعلن موعد قرعة وملاعب مونديال الأندية بحضور الأهلي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والتي تقام بقطر فبراير القادم.

ستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيوريخ السويسرية يوم 19 ينايرالمقبل، والتي سيكون الأهلي أحد أطرافها، حسب بيان فيفا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بقطر على استاد أحمد بن علي.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره يوم 4 فبراير ضمن مباريات الدور الثاني.

سيكون استاد المدينة التعليمية مسرحاً للمباراة النهائية في 11 فبراير 2021.

وأوضح بيان فيفا أن استادات المدينة التعليمية وأحمد بن علي وخليفة الدولي ستستضيف مباريات كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة الممتدة ما بين 1 و11 فبراير 2021.

يذكر أن الملاعب الثلاثة ستستضيف بعض مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

المباراة الافتتاحية ستجمع بين بطل قطر فريق الدحيل وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الأول من فبراير.

يمكنك معرفة مواعيد مباريات البطولة من هـــــنـــا

وبالإضافة إلى أوكلاند سيتي والدحيل، فقد تأهل الأهلي كممثل عن إفريقيا، وفريق بايرن ميونيخ عن أوروبا، وأولسان هيونداي ممثلاً عن آسياً، بالاضافة الي أخر المتأهلين فريق تيجيريس المكسيكي بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي.

نحن أبطال الكونكاكاف! نحن ذاهبون إلى كأس العالم و سنراكم في قطر! ThisIsTigers 🐯 #TigerProfile # pic.twitter.com/bIi7ZjkY6N — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) December 23, 2020

سيتحدد اسم المتأهل الأخير للبطولة من أمريكا الجنوبية في يناير المقبل وهو الفائز بنهائي كوبا ليبرتادوريس.

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه أنه سيوفر كل الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة من خطر فيروس كورونا، بالتعاون مع البلد المضيف قطر.

البطولة الأخيرة التي أقيمت في قطر أيضا، توج بها ليفربول بعد تغلبه في النهائي على فلامنجو البرازيلي.