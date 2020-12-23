كرة سلة - الأهلي لـ في الجول: نعيش كوميديا سوداء.. سنواجه سبورتينج بـ12 لاعبا

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 14:56

كتب : أحمد الخولي

الأهلي والاتحاد كرة سلة - نهائي الدوري المصري

قال طارق الغنام المدير الإداري لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، إن فريقه سيذهب لمواجهة سبورتينج رغم عدد الإصابات الكبير بين صفوفه بفيروس كورونا، مشددا على أن صحة اللاعبين والجميع أهم من أي شيء. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الغنام قائلا: "نعيش كوميديا سوداء، ما يحدث ليس منطقيا، التصميم على إقامة مباراة في ظل وجود 12 لاعبا في القائمة وعدم ثبوت نسب الإصابات".

وواصل "الاتحاد لا يلزم الأندية بعمل المسحات ولا يوجد ناد آخر سوى الأهلي يجري مسحات، ومن الممكن أن أطالب بأن تظهر الأندية الأخرى بنتيجة مسحاتها مثلي، لأنه من المؤكد أن هناك إصابات".

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وأكمل "التزاما من النادي الأهلي، بقدر رغبته الشديدة في المنافسة وكونه المرشح الأول دائما لأي بطولة، لكن لا معنى لبطولة تسبب أذى لأي أحد، أخشى كثيرا من أن يكون هناك لاعبا مصابا وينقل المرض للآخرين، صحة اللاعبين والجميع أهم".

وتابع "لا توجد لائحة تنص على ما يجب أن يحدث في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأتم "الأهلي سيذهب للقاء بدون المصابين".

وأقر الاتحاد المصري لكرة السلة لائحة أعلنها اليوم الثلاثاء بتأجيل أي مباراة حالة إصابة 6 لاعبين أو أكثر في الفريق الواحد.

وكان الأهلي قد أعلن عبر FilGoal.com إصابة 4 لاعبين واشتباه في حالة خامسة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق سبورتنج اليوم الأربعاء ضمن مباريات نصف نهائي دوري المرتبط على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة.

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