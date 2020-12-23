أسوان يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 14:26

كتب : رضا السنباطي

محمود صلاح

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان إصابة محمود صلاح لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وقال أمين بـFilGoal.com:"الآشعة كشفت إصابة اللاعب في الرباط الصليبي بعدما تعرض لإصابة في مباراة المصري، سيجري عملية جراحية الأسبوع المقبل".

وشارك صلاح (26 عاما) في المباريات الثلاث الأولى للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز والتي فاز فيها أسوان على إنبي وطلائع الجيش وخسر ضد المصري.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي - شريف وكهربا وطاهر يقودون الهجوم أمام سونيديب ومعلول خارج القائمة حارس أتليتكو: لا يمكن توقع ميسي الأفضل في العالم.. يرى كل شيء في الملعب سولشاير: نحن في أشد الحاجة للتتويج بكأس رابطة المحترفين طلعت يوسف: هناك مراكز عارية في الإسماعيلي.. وهناك اتفاق ضمني للتدعيمات

وانضم صلاح لأسوان مجانا مطلع الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

ولعب الجناح الأيمن لإنبي وبتروجت.

ويستعد أسوان لمواجهة ضيفه الجونة يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري.

محمود صلاح أسوان
نرشح لكم
أخر الأخبار
أسوان يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي 29 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - شريف وكهربا وطاهر يقودون الهجوم أمام سونيديب ومعلول خارج القائمة 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حارس أتليتكو: لا يمكن توقع ميسي الأفضل في العالم.. يرى كل شيء في الملعب 37 دقيقة | الدوري الإسباني
سولشاير: نحن في أشد الحاجة للتتويج بكأس رابطة المحترفين 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طلعت يوسف: هناك مراكز عارية في الإسماعيلي.. واتفاق ضمني للتدعيمات 54 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: حالة الرباعي المصاب بـ كورونا مطمئنة.. وملف الطبيب الجديد للفريق انتهى ساعة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: عصبية رمضان صبحي ستزول مع الوقت وسببها الضغوط بعد أول مباراتين ساعة | الكونفدرالية
دايلي ميل: يونايتد ينافس ليفربول على مدافع شالكه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك