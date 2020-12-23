أسوان يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان إصابة محمود صلاح لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وقال أمين بـFilGoal.com:"الآشعة كشفت إصابة اللاعب في الرباط الصليبي بعدما تعرض لإصابة في مباراة المصري، سيجري عملية جراحية الأسبوع المقبل".

وشارك صلاح (26 عاما) في المباريات الثلاث الأولى للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز والتي فاز فيها أسوان على إنبي وطلائع الجيش وخسر ضد المصري.

وانضم صلاح لأسوان مجانا مطلع الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

ولعب الجناح الأيمن لإنبي وبتروجت.

ويستعد أسوان لمواجهة ضيفه الجونة يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري.