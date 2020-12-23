طلعت يوسف: هناك مراكز عارية في الإسماعيلي.. واتفاق ضمني للتدعيمات

قال طلعت يوسف مدرب الإسماعيلي الجديد إنه لن يقود الفريق في مباراة الجمعة في الدوري، بل المدرب العام، موضحا أن الفريق بحاجة للعمل لوقت طويل وشدد على ضرورة التحلي بالهدوء.

وصرح مدرب الدراويش الجديد قائلا: "إنه تحدي مختلف، لكن في مكان يليق بهذا التحدي، الإسماعيلي اسم لا يخفى على أحد من حيث البطولات والأداء الممتع في أوقات ما بعيدا عن المواسم الأخيرة، فهو من أندية القمة، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، لكنه يمر في الوقت الحاضر بظروف صعبة، تتطلب مد اليد له من أجل المساعدة".

وواصل "الإسماعيلي ماركة كروية، لكن هناك متطلبات لتحقيق الأهداف والمنافسة على البطولات، لابد من إمكانيات داخل الملعب، ليست متوافرة في الوقت الحالي وطالما الأدوات لا تتناسب مع الطموحات، لابد أن نكون واقعيين، نحن في مرحلة تتطلب تجاوزها بأقل الخسائر الممكنة خاصة في كم الإصابات داخل الفريق بشكل غير طبيعي من حيث العدد والكيف مما يؤثر على القدرة الفنية للفريق، المرحلة ليست سهلة".

وأكمل "بالتأكيد الفريق بحاجة لصفقات جديدة، الفريق يعاني من مناطق عارية بنسبة كبيرة، وهناك اتفاق ضمني على تعاقدات جديدة في يناير لسد العجز في المراكز، مما يساعدنا على الارتقاء بمستوى الأداء".

وتابع "لم أضع يدي بعد على كافة التفاصيل، حتى هذه اللحظة لم أنزل الملعب، بل سأبدأ قيادة التدريبات يوم الخميس، والمدرب العام محمد وهبة سيدير مباراة الفريق في الدوري يوم الجمعة، لا أعرف أسماء اللاعبين أو إمكانياتهم رغم متابعتي للفريق في الجولات الثلاث الماضية، لذا محمد وهبة أكثر قدرة على تقييم الموقف في المباراة القادمة".

وأردف "طموحات الجماهير مرتبطة باسم الإسماعيلي، لكن في الوقت نفسه لابد من التفكير في الأدوات التي تحقق هذه الطموحات، لذا لابد من الصبر حتى تتهد الأوضاع، فإذا كان الفريق مكتملا، ليمكن القول إننا قطعنا 65% من المشوار، لكننا في مرحلة متأخرة، ومن المهم أن يتفهم الناس أن الفريق يعاني من أزمة نسبية ليست مريحة، وسنحاول الخروج منها في أقل زمن ممكن مع تدعيمات يناير وعودة المصابين، لحين حدوث ذلك سنلعب 6 مباريات، هذا العدد ليس قليلا، ويجب أن نتحلى بالهدوء".

واستطرد "خط الظهر بشكل عام يحتاج لتدعيم".

وأوضح في ختام تصريحاته حول المصابين: "عماد حمدي سيعود خلال أسبوعين أو ثلاثة، أما باهر المحمدي سيطول غيابه بعد إجراء عملية جراحية، وعبد الرحمن مجدي تعرض لمزق في العضلة الأمامية أي سيغيب 3 أو 4 أسابيع، وفخر الدين بن يوسف أيضا مصاب، طلبت تقريرا كاملا عن المصابين".

وأعلن الإسماعيلي يوم الثلاثاء تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق خلفا لريكاردو المقال من منصبه. (طالع التفاصيل)

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة في رابع جولات الدوري المصري للموسم الجديد.