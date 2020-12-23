الأهلي: حالة الرباعي المصاب بـ كورونا مطمئنة.. وملف الطبيب الجديد للفريق انتهى

أوضح محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي حالة الرباعي المصاب بفيروس كورونا بصفوف الفريق.

ويعاني عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة بالإضافة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني من الإصابة بفيروس كورونا.

وصرّح شوقي عبر البرنامج الإذاعي "ملعب الصقر" قائلا: "لا جديد بشأن الأربعة المصابين، حالتهم مطمئنة ولا يعانوا أي أعراض، وأتمنى أن تكون المسحة التي ستجرى غدا سلبية".

وأشار "ملف الطبيب الجديد للفريق انتهى، ومحمود الخطيب رئيس النادي اختاره بعد التشاور مع لجنة الكرة واللجنة الطبية وسيُعلن عنه قريبا".

وتطرق للحديث عن إصابات الفريق: "جونيور أجايي يتعافى حاليا بعلاج طبيعي تحفظي، فالتدخل الجراحي لا يفضل خلال هذه الفترة".

وأضاف "نمنح فرصة للعلاج الطبيعي أملا في أن يأتي بنتيجة إيجابية، وإلا سنضطر للتدخل جراحي، لا يمكن التأكيد بكلمة حاسمة نهائي".

واستطرد "برنامج العلاج الطبيعي الذي ينفذه حاليا محمود متولي للتعافي من إصابته في الرباط الصليبي الأمامي يساعد كثيرا في تقليل مدة غيابه، وسيكون متاحا قبل بداية شهر مارس".

وأتم "ناصر ماهر أجرى جراحة في الكتف أمس، وغادر المستشفى، ونأمل أن يعود خلال شهرين ونصف إلى ثلاثة، أما كريم نيدفيد حالته مستقرة ونتمنى عودته قريبا".