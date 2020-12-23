دايلي ميل: يونايتد ينافس ليفربول على مدافع شالكه

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن مانشستر يونايتد مستعد لمنافسة ليفربول للظفر بخدمات المدافع التركي أوزان كاباك لاعب شالكه الألماني.

وكتبت أن يونايتد قد يحسم الصفقة لصالحه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها شالكه.

وأوضحت تقارير رغبة ليفربول في انتداب اللاعب البالغ عمره 20 عاما لسد العجز في قائمة المدافعين.

وزعمت صحيفة تليجراف الإنجليزية في تقرير لها يوم الثلاثاء أن ليفربول قد يبادل كاباك بمهاجمه ديفوك أوريجي.

كاباك انضم إلى شالكه قادما من شتوتجارت في صيف 2019 بمبلغ 15 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى موسم 2024.

وشارك كاباك خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات، ولعب بقميص الأزرق الملكي 36 مواجهة سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.