سولدادو: كان رائعا مشاركة غرفة الملابس مع "جلاكتيكوس".. وموسم غرناطة الماضي قد لا يتكرر

تحدث الإسباني روبرتو سولدادو مهاجم غرناطة عن فخره باللعب لـ ريال مدريد، وكذلك موسم الفريق المميز الماضي والذي يسعى لمواصلته.

وقال سولدادو لصحيفة "أس" الإسبانية: "كان رائعا مشاركة غرفة الملابس مع (جلاكتيكوس) شيء تعرف قيمته عندما يمر الوقت".

سولدادو لعب لريال مدريد بين 2005 و2008 واكتفى بتسجيل 4 أهداف في 27 مباراة بقميص الملكي.

وأضاف "إنها مشاركة خاصة للجميع، وتكون أكبر عندما تكون خريج من الناشئين".

وتطرق للحديث عن موسم الفريق الأندلسي التاريخي الموسم الماضي قائلا: "العام الماضي كان تاريخيا وقد لا يتكرر، استمتعنا بأنفسنا، العام الحالي كل شيء يسير بشكل مختلف مع كل الفرق لأنهم يعرفوننا، لكننا فريق لا يلقى أعذارا".

غرناطة أنهى في المركز السابع وانتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وأردف الإسباني المخضرم "لن يعطينا أحد أي شيء، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لتكرر ما فعلناه الموسم الماضي".

وعن تفكيره في الاعتزال أتم صاحب الـ 35 عاما "الفكرة الواضحة بالنسبة لي، في سني أريد استكمال مسيرتي وأنا أشعر بشكل جيد، طالما أنا بحالة جيدة أريد مواصلة اللعب، وآمل أن نقدم موسما جيدا".

سولدادو سجل حتى الآن 15 هدفا في 55 مباراة بقميص الفريق الأندلسي في جميع المسابقات، قبل مواجهة الملكي الليلة.