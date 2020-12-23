رغم الخسارة بثلاثية.. بيرلو: علينا أن نستمر في تنفيذ مشروعنا

يصر أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس على التمسك بطريقته في اللعب رغم تعرض فريقه لخسارة قاسية على يد فيورنتينا.

وتغلب فيورنتينا على يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بدأنا المباراة بطريقة خاطئة، ثم أكملنا اللقاء بعشرة لاعبين، وفي تلك المرحلة، كان من الصعب التعافي".

وأضاف "في بعض الأحيان لا نكون في حالتنا المثالية، لكننا دخلنا الشوط الثاني بالعقلية الصحيحة".

وشدد المدرب الشاب "كان يمكن أن نكون أفضل".

وأتم "علينا الآن أن نبدأ من جديد ونفكر في الأخطاء التي ارتكبناها ونستمر في تنفيذ مشروعنا".

نجح فيورنتينا في تحقيق فوزه الأول بعد 8 مباريات دون انتصارات في الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك يوفنتوس.

وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة من 14 مباراة في المركز الخامس عشر ليبتعد عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما يوفنتوس ففي المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 13 مباراة ويتسع فارق النقاط بينه وبين الصدارة إلى 7 نقاط.

افتتح فيورنتينا التسجيل مبكرا عن طريق دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة الثالثة.

وتأزم موقف يوفنتوس بعد طرد خوان كوادرادو في الدقيقة الـ18 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني وسط محاولات يوفنتوس للتعادل قتل فيورنتينا اللقاء بهدفي متتاليين في الدقيقتين 76 و81 عن طريق أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه ومارتن كاسيريس.