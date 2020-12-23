جينياك: أخيرا فزنا باللقب اللعين

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 12:18

كتب : FilGoal

أندريه بيير جينياك - أونال تيجيريس

أبدى الفرنسي أندريه بيير جينياك مهاجم أونال تيجيريس المكسيكي سعادته بتحقيق لقب دوري أبطال كونكاكاف لأول مرة في تاريخ النادي.

اندريه بيير جينياك

النادي : تايجرز أونال

مهاجم مرسيليا وتولوز السابق قاد فريقه للفوز باللقب على حساب لوس أنجلوس الأمريكي 2-1 في المباراة النهائية.

جينياك قال في تصريحات لموقع "أس" النسخة المكسيكية: "أخيرا، حاولنا عدة مرات، خسرنا 3 مرات تقريبا على التوالي، اللقب مستحق للنادي".

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وأضاف "أهنئ الفريق والطاقم الفني والمؤسسة وكل شخص يعمل في مقر النادي، أهنئ شعب مدينة مونتيري الذي يدعمون النادي، نفتقدهم كثيرا في المدرجات، أخيرا فزنا باللقب اللعين".

وأكمل "المنافس كان رائعا ولعب بحدّة كبيرة وضغط رائع، وبذلوا الكثير من الجهد في اللعب الهجومي، هم فريق جيد".

وأتم "كان لدينا الشخصية للتعادل والتسجيل في الدقيقة الأخيرة، الأمور كانت متعادلة لكننا قلبنا لصالحنا".

الفريق المكسيكي حصد اللقب بعدما خسر 3 نهائيات قارية في آخر 4 سنوات، لتدخل كتيبة المدرب البرازيلي ريكاردو فيريتي وعينها على تتويج تاريخي.

الفرنسي أندريه بيير جينياك مهاجم تولوز ومرسيليا ومنتخب الديوك انضم في 2015 من أجل التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس -حتى 2017 كانت أندية المكسيك تشارك في بطولات أمريكا الجنوبية- إلا أنه خسر النهائي أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

المهاجم المخضرم لم يستسلم، لكنه خسر 3 نهائيات قارية أمام أندية مكسيكية وشاهد حلمه يتبخر، فصار الهداف التاريخي للنادي لكن أقدامه تلك المرة أنهت المعاناة وقادت الفريق لأول لقب قاري في تاريخه ومشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية.

وأذاق تيجيريس نظيره الأمريكي بقيادة مدربه بوب برادلي ومساعده زكي عبد الفتاح من نفس الكأس، فلوس أنجلوس أصبح قبل المباراة النهائية أول ناد يتفوق على 3 أندية مكسيكية في مشواره إلى النهائي بل وكان يقلب تأخره إلى فوز، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز.

تتويج صار به النمور الفريق رقم 13 من المكسيك الذي يحصد اللقب القاري، بينما فشل لوس أنجلوس في تحقيق اللقب الغائب عن أندية الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2000.

في الدقيقة 84 ظهر الفرنسي أندريه بيير جينياك وسحل هدف الفوز القاتل بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء لم يتحرك لها الحارس.

هدف رفع به رصيده التهديفي إلى 6 أهداف في النسخة الحالية حصد بها لقب الهداف وكذلك أفضل لاعب في البطولة، كما رفع رصيده إلى 14 هدفا في تاريخ المسابقة في المركز الثامن بترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال كونكاكاف وبفارق 10 أهداف عن الصدارة.

وتأهل تيجيريس إلى كأس العالم للأندية في قطر بشهر فبراير المقبل، ليلحق بـ بايرن ميونيخ بطل أوروبا، والأهلي بطل إفريقيا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والدحيل بطل قطر، وأولسان هيونداي بطل آسيا.

وينتظر الجميع تحديد هوية بطل قارة أمريكا الجنوبية والذي سيتحدد في يناير المقبل.

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