حازم إمام: الزمالك ليس قويا إعلاميا.. وهناك زملكاوية بالاسم فقط

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 12:05

كتب : FilGoal

شعار الزمالك

يرى حازم إمام لاعب الزمالك أن ناديه لا يتمتع بمساندة إعلامية قوية، مشيرا إلى أن هناك من يدعون الانتماء للفريق.

وقال حازم إمام خلال حواره مع قناة إم بي سي مصر يوم الثلاثاء:"الشائعات موجودة لأنك تلعب في ناد جماهيري، والزمالك ليس قويا إعلاميا، شاهدت مذيعين لا علاقة لهم بالكرة وأصبح شغلهم الشاغل نادي الزمالك، يشبهوننا بدول انهارت".

وأضاف "أجد زملكاوية ليسوا مع النادي، هناك أشخاص يفرحون حين يفشل أحد، هناك الكثير من الزملكاوية بالاسم فقط".

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وعن مستحقات اللاعبين أوضح "الكل حصل على ماله، وحصلنا على شيكات من أجل المستحقات المقبلة، ونسب المشاركة ومقدم التعاقد".

ورد على سؤال، هل فرجاني ساسي سيرحل؟ بالقول:"ساسي زملكاوي أكثر من زملكاوية كثيرين، وكذلك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد وكابونجو كاسونجو، المحترفون سعداء جدا في النادي، لهم شعبية كبيرة في مصر، الجمهور يحبهم جدا".

وبدأ الزمالك الموسم الجديد مع إدارة مختلفة للنادي بعدما قررت وزارة الرياضة إيقاف مجلس إدارة النادي السابق.

وصرح أشرف قاسم نجم الزمالك السابق والمشرف العام على الكرة في النادي بأن الفريق واجه أزمة مالية لكنه دفع مستحقات اللاعبين كاملة.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب وتعادل مع بيراميدز في بداية الدوري وانسحاب جازيل التشادي مهد طريق الفريق للتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في 28 ديسمبر في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

حازم إمام الزمالك
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