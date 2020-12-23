حازم إمام: كسرنا تفوق الأهلي المستمر في القمة.. واللقاءات السهلة تفقدنا لقب الدوري

يرى حازم إمام لاعب الزمالك أن الجيل الحالي لناديه أوقف تفوق الأهلي المستمر في مباريات القمة، مشيرا إلى أن قلة تركيز فريقه في لقاءات يحرمه التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وقال حازم خلال حواره مع قناة إم بي سي مصر يوم الثلاثاء:"لا أحد يخاف مباراة الأهلي حاليا، في السابق، في 2007 مثلا كان هناك لاعبون قلقون من المواجهة، بسبب النتائج السابقة".

وواصل "موعد مباراة الأهلي مناسب (اللقاء المقبل في الدوري)، حين تخسر من الغريم التقليدي في بطولة هامة تنتظر المواجهة المقبلة لكي تعوض، مثلما كان الأهلي يريد مواجهتنا في الدوري بعدما خسر السوبر الأخير".

وأضاف "كسرنا تفوق الأهلي المستمر على الزمالك، في جيل (محمد) أبو تريكة و(محمد) بركات لم تكن هناك ندية في مباريات الأهلي، بدأنا العودة لنكون ندا منذ قدوم كابتن حسام حسن. الأهلي متفوق؟ كيف؟ في آخر 6 سنوات توج ببطولات ونحن توجنا ببطولات".

وأتم "نفقد لقب الدوري بسبب المباريات السهلة، لكن المباريات الصعبة نكسبها، سنفوز بالبطولة حين نخوض كل لقاء في البطولة على أنه مباراة كأس. لابد أن يكون التركيز مماثلا في كل المباريات، مثل المواجهات الكبيرة".

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

وفي آخر 6 سنوات تواجه الناديان 19 مرة، فاز الزمالك 6 مرات وخسر 10 مباريات.

ويتواجه الفريقان مجددا في 28 ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.