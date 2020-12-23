حازم إمام يروي "رعبه" من جيلبرتو وإجادته التي أغضبت أحمد حسن

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - بيراميدز

روى حازم إمام لاعب الزمالك كواليس أول مباراة قمة في تاريخه ضد الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي في إبريل 2009.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال حازم إمام خلال حواره مع قناة إم بي سي مصر يوم الثلاثاء:"مباراة الأهلي كانت نقطة تحول في مسيرتي، دخلت اللقاء وفي ذاكرتي أن جيلبرتو "بطل" 7 ظهراء من قبلي، وقلت في نفسي سأكون الثامن، لدرجة أنني أثناء الإحماء قبل اللقاء تعرضت لشد في عضلة السمانة وكنت مرعوبا".

وواصل "وفقني الله وسارت الأمور بخير، جيلبرتو كان مميزا هجوميا لكن دفاعيا ليس رائعا، لأننا كنا مستحوذين كنت أهاجمه أنا في معظم الوقت، لو كان العكس لكان تفوق علي. حين خرج في الشوط الثاني شعرت وكأنني سجلت هدفا".

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وأضاف "أحمد حسن جذب مني الكرة بعد نهاية المباراة وقال: ابعد بعيد عننا بقى، كان متضايق جدا مني، وبعد ذلك حين ذهبت لمعسكر المنتخب لم يكن يسلم علي".

واجه حازم إمام الأهلي 16 مرة، فاز مرتين وخسر 7 مباريات وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وصعد حازم إمام للفريق الأول في الزمالك في موسم 2008-2009، ولعب موسم 2016-2017 معارا إلى الاتحاد السكندري.

حازم إمام الزمالك الأهلي
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