حازم إمام: أتمنى انضمام هؤلاء من الأهلي إلى الزمالك

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 11:27

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة

كشف حازم إمام لاعب الزمالك عن لاعبي الأهلي الذين يرحب بانضمامهم لفريقه، مشيرا إلى استغرابه من قرار رمضان صبحي بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال حازم إمام خلال حواره مع قناة إم بي سي مصر يوم الثلاثاء:"تعجبت من رحيل رمضان عن الأهلي، في البداية اعتقدتها شائعة، أتمنى بالتأكيد أن يأتي للزمالك".

وواصل "من ينضم للزمالك من الأهلي؟ علي معلول، عمرو السولية، محمد الشناوي".

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وأضاف متذكرا تدخله على رمضان صبحي بعد وقوف الأخير على الكرة في لقاء القمة في 2015 "لو عاد بي الزمن سأفعل الأمر نفسه، من يفعل ذلك عليه أن يتحمل ردة الفعل".

وركل حازم إمام اللاعب رمضان بعد وقوف الأخير على الكرة خلال مباراة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015 والذي حسمه الأهلي بنتيجة 2-صفر.

ونال حازم البطاقة الحمراء مباشرة بعد التدخل.

ورحل رمضان عن الأهلي في الصيف الماضي لينضم من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، الذي لعب معارا منه إلى الأول، إلى بيراميدز في صفقة مفاجئة غير متوقعة.

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