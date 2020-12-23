حازم إمام: كهربا أهلاوي حتى النخاع

قال حازم إمام لاعب الزمالك إن محمود عبد المنعم "كهربا"، نظيره في الأهلي، يشجع الأخير حتى عندما كان لاعبا في القلعة البيضاء.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح حازم خلال حواره مع قناة إم بي سي مصر يوم الثلاثاء "كهربا طوال عمره أهلاوي، لكن ذلك لم يؤثر على أدائه في الملعب. كان يقاتل".

وواصل "نحن اللاعبون كنا نعرف ذلك، وفي الزمالك الآن لا يوجد لاعب أهلاوي".

واستمر "كهربا كان يتمتع بحرية في الملعب مع الزمالك، أسلوبه كان يناسب الزمالك أكثر".

في صيف 2015 ارتدى كهربا القميص الأبيض لأول مرة بعد رحيله عن إنبي، لعب معارا من الزمالك إلى الاتحاد السعودي لمدة موسمين، وفي صيف 2019 رحل إلى ديسبورتيفو آفيش البرتغالي قبل أن يعود إلى مصر من بوابة الأهلي في يناير الماضي.

وتوج كهربا (26 عاما) بثلاثة ألقاب مع الزمالك ومثلها مع الأهلي.

وهو آخر لاعب يرتدي قميص القطبين بعد نجوم لعبوا للأهلي والزمالك مثل حسين حجازي وزكريا ناصف ورضا عبد العال وحسام حسن وأحمد حسن.