الزمالك: بحث مصير العضويات المشطوبة من النادي.. جديد موقف ساسي ومصطفى محمد

كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك تحرك من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي بشأن العضويات التي تعرضت للشطب.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح سالم أن الأمور باتت قريبة بين النادي وفرجاني ساسي بشأن مفاوضات تجديد تعاقده بالإضافة للتفاوض مع مصطفى محمد للاستمرار حتى نهاية الموسم.

وقال عصام سالم عبر قناة أون تايم سبورتس "اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قررت أن أي عضو تم شطب عضويته ولديه حكم قضائي ببطلان ذلك القرار يقدم ما يفيد ذلك وستعود عضويته فورا"

وتابع رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك "اللجنة الثلاثية بصدد بحث مصير كل العضويات التي تعرضت للشطب لدراسة موقفها".

وبالحديث عن جديد موقف ساسي ومصطفى ويوسف أوباما، أجاب سالم "أمور تجديد اللاعبين مسألة وقت ليس إلا، هناك توافق وسيتم الانتهاء من ذلك قبل العام الجديد".

وكشف سالم "أبلغنا مصطفى محمد برغبتنا في استمراره إلى نهاية الموسم ودراسة احترافه بعد الأولمبياد، واللاعب يدرك أن النادي يهدف لمصلحته وأبلغنا بحق النادي تحقيق أقصى استفادة".

وأوضح "فرجاني ساسي أعتقد أن الأمور قريبة، أعتقد أن فكرة التجديد لمدة موسم واحد فقط صعبة ونريد التجديد لمدة موسمين".

وواصل "بالنسبة لأشرف بنشرقي حصل على كافة مستحقاته المتأخرة وكان مبلغ كبير لكن الأمر انتهى، الصعوبة كانت في توقيت إنذار عدم حصوله على مستحقاته لكن انتهت ولا يزال في تعاقده موسمين".

وأتم تصريحاته "اطمئن جمهور الزمالك بأن ساسي مستمر مع الفريق".