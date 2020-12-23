في ليلة تاريخية للملك ميسي.. برشلونة يُدمر بلد الوليد بثلاثية

نجح برشلونة في تجاوز عقبة منافسه بلد الوليد في ليلة ارتداء قائده ليونيل ميسي تاج الملك كأكثر من سجل أهدافا في التاريخ مع فريق واحد.

وانتصر برشلونة على مضيفه بلد الوليد يوم الثلاثلاء بثلاثية دون رد في الجولة 15 من الدوري الإسباني في ملعب نيوفو جوسي زورييلا.

افتتح كليمنت لينجليه أهداف المباراة في الدقيقة 21.

وأضاف مارتن برايثوايت الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 35.

وأتم ميسي ثلاثية برشلونة بهدف في الدقيقة 66.

وبذلك يصبح ميسي أكثر من سجل أهدافا مع ناد واحد عبر التاريخ ليتجاوز بيليه صاحب الـ643 هدفا مع سانتوس البرازيلي إذ أن النجم الأرجنتيني سجل 644 هدفا مع برشلونة.

بتلك النتيجة وصل رصيد برشلونة لـ24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 بعدما خاض 15 لقاء.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط من بلد الوليد وتصدى تير شتيجن لكرة قوية إثر تسديدة من أوسكار بلانو.

ومن أول فرصة حقيقية لبرشلونة حول لينجليه عرضية ميسي المتقنة برأسية في الشباك ليسجل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 21.

سيطر برشلونة أكثر على مجريات المباراة بعد هدف التقدم وبعد 14 دقيقة أرسل سيرجينو ديست عرضية من الناحية اليمنى حولها برايثوايت بتسديدة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني ضغط بلد الوليد وسدد بابلو هيرفاس كرة قوية مرت بجوار مرمى برشلونة بقليل.

واستمر الضغط من ركلة ركنية أرسلها أوسكار بلانو لكن دفاع برشلونة شتت الكرة سريعا.

وفي الدقيقة 66 هيأ بيدري الكرة بالكعب لميسي ليسدد الأخير بيسراه بقوة في الشباك معلنا عن الهدف الثالث لبرشلونة.

هدأت المباراة كثيرا بعد الهدف الثالث وتأكد برشلونة من الفوز وغابت الفرص الخطيرة لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد.