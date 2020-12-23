طبيب الزمالك: لاعبان مصابان بـ كورونا.. وفي الجول يكشف: حالة علاء وحامد مطمئنة رغم الإصابة

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن وجود 4 حالات مصابة بكورونا داخل الفريق.

وتخص الإصابات، بحسب أسامة الذي رفض الكشف عن أسماء المصابين، لاعبين، وعضو بالجهاز الطبي، وآخر بالجهاز الإداري.

وشدد أسامة أن حالة لاعبي الفريق مستقرة، ولا توجد عليهما أي أعراض.

وأكد أن الجميع سيخضع للبروتوكول العلاجي، بالإضافة للعزل المنزلي، على أن يخضعوا لفحوصات جديدة عقب انتهاء المدة المحددة.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي المصاب، هو طارق حامد ومحمود علاء. ولا يشعر اللاعبين بأي أعراض وحالتهما مطمئنة للغاية رغم إيجابية مسحتهما.

وبالتالي، تتهدد مشاركة الثنائي في مباراة الأهلي في الدوري، يوم 28 يناير المقبل.