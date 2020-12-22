عضو الثلاثية: لا تأجيل للقمة حتى الآن ونناقش مصيرها الأربعاء وفقا للمعطيات الجديدة

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إنه لم يتم مناقشة تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري وفي اجتماع غدا الأربعاء سيتم طرح الأمر وفقا للمعطيات الجديدة.

ويتواجه فريقا الأهلي والزمالك مساء الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وقال عوض عبر قناة أون تايم: "لم يتم اتخاذ قرار بتأجيل مباراة القمة حتى الآن ولم نناقش الأمر من الأساس".

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وتابع "لدينا اجتماع غدا الأربعاء وسنناقش مصير المباراة وفقا للمعطيات الجديدة".

وبسؤاله عن المعطيات الجديدة أوضح "هناك حالات لفيروس كورونا تم اكتشافها سنطرح الأمر للمناقشة وإن تم اتخاذ قرار سنقوم بإعلانه".

وعن لائحة تأجيل مباراة بسبب إصابة 16 لاعب قال: "سنناقش في اجتماع الغد أيضا موقف اللائحة السابقة".

وبالحديث عن زيادة عدد القائمة قال عوض: "تم رفع عدد اللاعبين إلى 35 من أجل مواجهة أي نقص بسبب فيروس كورونا".

وأتم تصريحاته "وليد العطار المدير التنفيذي عرض علينا رؤيته لهيكلة الاتحاد المصري وسيتم دراسة الأمر".

اتحاد الكرة أحمد حسام عوض مباراة القمة
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