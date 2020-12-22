بثلاثية في شباك يوفنتوس.. فيورنتينا يحقق فوزه الغائب من 8 مباريات في الدوري الإيطالي

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

فيورنتينا ضد يوفنتوس

نجح فيورنتينا في تحقيق فوزه الأول بعد 8 مباريات دون انتصارات في الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك يوفنتوس.

وتغلب فيورنتينا على يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة من 14 مباراة في المركز الخامس عشر ليبتعد عن المراكز المؤدية للهبوط.

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أما يوفنتوس ففي المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 13 مباراة ويتسع فارق النقاط بينه وبين الصدارة إلى 7 نقاط.

افتتح فيورنتينا التسجيل مبكرا عن طريق دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة الثالثة.

وتأزم موقف يوفنتوس بعد طرد خوان كوادرادو في الدقيقة الـ18 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني وسط محاولات يوفنتوس للتعادل قتل فيورنتينا اللقاء بهدفي متتاليين في الدقيقتين 76 و81 عن طريق أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه ومارتن كاسيريس.

فيورنتينا يوفنتوس الدوري الإيطالي
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