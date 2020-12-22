علاء وحيد: أسلوب لعب الإسماعيلي ضاع بسبب تغيير المدربين.. وطلعت يوسف قادر على إعادته

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي تفاصيل اتفاق النادي مع طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق.

وقال علاء وحيد عبر قناة صدى البلد: "اتفقنا مع طلعت يوسف على عودة الإسماعيلي للكرة الجميلة والمدرب أكد أن مجموعة اللاعبين المتواجدة حاليا مع الفريق قادرة على فعل ذلك".

وأضاف "أسلوب لعب الإسماعيلي ضاع خلال المواسم الماضية بسبب تغيير الكثير من المدربين".

وأكمل "لا أرى أن طلعت يوسف مدرب ذو أسلوب دفاعي ولكنه يلعب بدفاع مبني على قوة هجومية".

وأتم تصريحاته "الهدف من التغيير المبكر للجهاز الفني هو سرعة عودة الفريق للانتصارات والمسار الصحيح عكس ما حدث الموسم الماضي".

وأعلن الإسماعيلي إقالة البرازيلي ريكاردو وتعيين طلعت يوسف مدربا للفريق، وذلك بعد 3 جولات فقط من انطلاق الدوري.